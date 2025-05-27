Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков

Верховный суд России предложил смягчить наказание за хранение наркотиков для тех, кто впервые задержан за хранение веществ без цели сбыта. Об этом сообщило издание RT .

Законопроект о внесении изменений в УК РФ вынесли на Пленум Верховного суда. Речь идет о смягчении наказания для в первый раз осужденных за хранение запрещенных веществ лиц, которые нуждаются в лечении наркозависимости и могут решаться на преступление из-за своего заболевания.

Предложенные изменения предполагают исключить назначение срока в колонии в том случае, если следователи не выявили отягчающих обстоятельств (хранение наркотиков в значительном размере, нелегального разведения наркосодержащих растений и подделки медицинских рецептов). В таком случае осужденные вместо лишения свободы могут пройти курс лечения от наркотической зависимости.

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