Жительницу Ямала оштрафовали на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков

Надымский городской суд огласил приговор местной жительнице по делу о хранении запрещенных веществ в значительном размере. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации полиции, в рамках мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, правоохранители осмотрели задержанную и нашли в кармане ее верхней одежды пакет с порошкообразным веществом.

На допросе обвиняемая заявила, что хранила наркотики без цели сбыта. Суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей.