Верховный суд отказался смягчить срок Кара-Мурзе | 360°

Криминал 14 мая 2024, 17:42 Верховный суд отказался смягчить срок Кара-Мурзе Верховный суд России оставил в силе приговор осужденному на 25 лет Кара-Мурзе РИА «Новости»

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Верховный суд России признал законным 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда. Его осудили за госизмену, распространение фейков о российской армии и сотрудничество с нежелательной организацией.

«Суд отклонил кассационную жалобу защиты», — сказали в пресс-службе.

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В июле прошлого года Первый апелляционный суд также оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе*. Ему также запретили заниматься журналистикой на протяжении следующих семи лет и обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей. Десяти россиянам, связанным с делом политика, запретили въезд в Латвию.

Кара-Мурза* обвинил Россию в применении на Украине запрещенных методов ведения боевых действий. Кроме того, следователи узнали о его сотрудничестве с одной из стран НАТО.

* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента.