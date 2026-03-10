Вербовщика в криминальный мир задержали в Иркутске

В Иркутске правоохранители задержали местного жителя, пропагандирующего криминальную идеологию. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Иркутской области.

Силовики установили, что 43-летний мужчина участвовал в деятельности экстремистского движения с ноября 2024 года. Он пользовался неформальным авторитетом в том числе у ранее судимых, проводил беседы с ними, оправдывал криминальную идеологию и присущие ей понятия.

Во время задержания подозреваемый не открывал дверь в квартиру и выбросил в окно сверток с наркотиками. Оперативники нашли пакет с кристаллическими веществами и отправили на экспертизу.

Следователи завели уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации», мужчину отправили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы, расследование продолжается.

