Силовики задержали призывавшего к убийствам правоохранителей москвича

Сотрудники УФСБ по Москве и Московской области вместе с коллегами из подмосковного Центра по противодействию экстремизму задержали жителя столицы, призывавшего к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба областного силового ведомства.

Силовую поддержку при задержании мужчины 1985 года рождения оказал СОБР «Булат» Росгвардии по Подмосковью.

В ФСБ подчеркнули, что злоумышленник опубликовал в мессенджере Telegram комментарий с призывом к убийству сотрудников правоохранительных органов. В ходе следственных мероприятий по адресу проживания задержанного обнаружили и изъяли пистолет иностранного производства и боеприпасы.

Следователи отдела СК по Мытищам возбудили против москвича уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об экстремизме и публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды. Задержанного арестовали.