Вербовщик ГУР Минобороны Украины получил 26 лет колонии

Российский суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы сотрудника департамента ГУР Минобороны Украины Николая Пашкевича, завербовавшего подрывника Сергея Белавина. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
Следователи установили, что вербовщик в 2019 году привлек жителя Пермского края в преступную группу для подготовки терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области.
Белавина в 2023 году приговорили к 22 годам лишения свободы, он уже отбывает наказание.
Также следователи завершили расследование против гражданина Украины Дмитрия Алексеенко по статье о реабилитации нацизма. В 2021 году он опубликовал изображение изменника Родины на сайте «Бессмертный полк — онлайн». Мужчину объявили в международный розыск.