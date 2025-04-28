Велосипедист отправил на тот свет облившего его пивом жителя Лобни

В Лобне мужчина сцепился с велосипедистом и умер, неудачно приземлившись на асфальт. Экспертиза установит причину смерти, сообщил Telegram-канал Mash .

Парень катался по дворам на велосипеде, это не понравилось 43-летнему местному жителю. Он обматерил соседа, облил пивом, а в ответ получил сильный удар и упал на асфальт. В больнице врачи провели мужчине операцию, но он скончался.

По версии одной из очевидиц, два друга — на велосипеде и самокате — сами пристали к прохожему, избили и бросили на дороге в луже крови. Прохожие вызвали скорую помощь.

В Хабаровске ввязалась в драку беременная женщина, заподозрившая мужа в измене. Она встретила соперницу во дворе ЖК «Вершины», повалила на землю, оттаскала за волосы и пнула по голове. Очевидцы спокойно наблюдали за происходившим. Пострадавшая пожаловалась в полицию.