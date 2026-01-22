Суд потребовал заблокировать паблик «Славянской общины» во «ВКонтакте»

Суд вынес постановление о блокировке «Славянской общины» в соцсетях за распространение материалов, разжигающих дискриминацию. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости» .

Решение о блокировке принял Останкинский суд Москвы. Под запрет попала страница движения во «ВКонтакте».

Прокуратура при подаче иска указывала, что публикации сообщества отличались «дискриминацией по национальному и религиозному признакам». Суд согласился с этим и отметил, что контент на странице нарушает законы о противодействии экстремизму.

Решение пока не вступило в силу, сообщество еще доступно. Там размещают новости о преступлениях мигрантов, информацию о рейдах против приезжих, а также собирают деньги «на благое дело». Какое именно — неизвестно.

Ранее суд в Москве запретил объявления о работе для граждан Киргизии и Узбекистана. Дискриминация соискателей по национальному признаку запрещена в России.