Васю Бандита приговорили к восьми годам колонии

Криминального авторитета Игоря Кокунова, известного под прозвищем Вася Бандит, признали виновным из-за высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Суд установил, что фигурант уголовного дела стал криминальным авторитетом в 1993 году. В соответствии с обычаями преступного мира он обладал организационно-распорядительными функциями, позволяющими контролировать различные направления деятельности криминальных структур и обеспечивать их существование.

Вася Бандит также покровительствовал игорному бизнесу и незаконной продаже топлива, разрешал конфликты между ОПГ и помогал им избежать ответственности.

Суд приговорил Кокунова к восьми годам и двум месяцам исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на год и три месяца.

Ранее за решетку отправили петербургского криминального авторитета Дениса Квициани*. Ему назначили 11 лет и пять дней колонии строгого режима.

* внесен в список экстремистов и террористов.