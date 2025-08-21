В Петербурге «положенца» Квициани приговорили к 11 годам колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Абхазии Дениса Квициани* к 11 годам и пяти дням колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

По данным ведомства, Квициани* с 2019 по 2022 год, обладая статусом «положенца», организовал деятельность запрещенного движения «АУЕ»**, финансировал «общак» и вымогал деньги у заключенных.

Сам подсудимый вину не признал, его защита настаивала на оправдании. Прокуратура требовала назначить 18 лет колонии, однако суд ограничился 11 годами и дополнительным пятилетним запретом на организационную деятельность в общественных объединениях.

Кроме того, ему на пять лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в работе общественных объединений.

Ранее в Темрюке задержали криминального авторитета и его сообщника. С апреля 2023 года мужчина, по данным следствия, возглавлял преступную организацию. У него был статус «положенца» — так называют людей, занимающих высокое положение в криминальной иерархии.

* внесен в список экстремистов и террористов

** Запрещенная в России экстремистская организация