«Поджег венок и пинал его». Надругавшиеся над мемориалом в Клину покаялись
В Клину задержали троих вандалов, сжегших венок на мемориале «Вечный огонь»
Трое молодых людей надругались над мемориалом «Вечный огонь» в Клину. Они сорвали с постамента венок, пинали его ногами, а потом сожгли на Вечном огне. Вандалов задержали, им грозит до шести лет тюрьмы. Злоумышленники покаялись и попросили прощения, сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло в ночь на 29 декабря. Трое молодых людей 21, 22 и 25 лет подошли к мемориальному комплексу Вечный огонь. Самый младший из них сорвал с постамента венок и начал его пинать, к нему присоединились товарищи. Старший из фигурантов кинул венок в огонь.
Хронологию преступления восстановили после просмотра камеры видеонаблюдения. В ходе осмотра места происшествия следствие обнаружило металлическую конструкцию от венка на сопле Вечного огня со следами горения. В 70 метрах от огня нашли сварную конструкцию — держатель венка. След от сварной конструкции обнаружили в 130 метрах от Вечного огня у памятника «Павшим воинам» в Великой Отечественной войне.
Следствие установило имена подозреваемых. Один из них, временно безработный, был ранее судим за распитие спиртных напитков. Двое других работают грузчиками, ранее к ответственности не привлекались.
Все трое сознались в содеянном и заявили, что совершили этот акт вандализма в сильном алкогольном опьянении.
«Поджег венок и пинал его. Адрес места преступления не помню. Искренне извиняюсь перед ветеранами и гражданами России и впредь никогда не буду так поступать», — заявил один из фигурантов.
«Совершил преступление, находясь в алкогольном опьянении», — признался другой.
Против троих фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, <…> увековечивающих память погибших при защите Отечества». Несмотря на принесенные извинения, вандалам грозит до шести лет лишения свободы.