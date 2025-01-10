«Поджег венок и пинал его». Надругавшиеся над мемориалом в Клину покаялись

Трое молодых людей надругались над мемориалом «Вечный огонь» в Клину. Они сорвали с постамента венок, пинали его ногами, а потом сожгли на Вечном огне. Вандалов задержали, им грозит до шести лет тюрьмы. Злоумышленники покаялись и попросили прощения, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в ночь на 29 декабря. Трое молодых людей 21, 22 и 25 лет подошли к мемориальному комплексу Вечный огонь. Самый младший из них сорвал с постамента венок и начал его пинать, к нему присоединились товарищи. Старший из фигурантов кинул венок в огонь.

Хронологию преступления восстановили после просмотра камеры видеонаблюдения. В ходе осмотра места происшествия следствие обнаружило металлическую конструкцию от венка на сопле Вечного огня со следами горения. В 70 метрах от огня нашли сварную конструкцию — держатель венка. След от сварной конструкции обнаружили в 130 метрах от Вечного огня у памятника «Павшим воинам» в Великой Отечественной войне.