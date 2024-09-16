IT-эксперт Силаев посоветовал подключить виртуального помощника, чтобы защититься от спам-звонков

Руководитель лаборатории доверенного искусственного интеллекта в РТУ МИРЭА Юрий Силаев посоветовал установить приложения для блокировки спама и подключить виртуального ассистента как меры защиты от нежелательных звонков. Об этом сообщил RT .

Эксперт также отметил, что для предотвращения попадания в базы данных мошенников необходимо бережно относиться к своей личной информации. Он рекомендовал активировать блокировку спама, предлагаемую мобильным оператором, так как большинство из них предоставляет разные функции для защиты от нежелательных звонков и сообщений, такие как «Антиспам» или «Защитник». Стоит уточнить у оператора, какие именно услуги доступны, и включить их.

В дополнение, Силаев посоветовал в мессенджерах ограничить возможность принимать звонки от неизвестных абонентов, разрешая общение только с номерами, сохраненными в телефонной книге.

Он также предостерег от использования общедоступных Wi-Fi-сетей для проведения важных операций.