В Зеленограде задержали этническую банду, избивавшую людей
Сотрудники правоохранительных органов задержали участников этнической банды хулиганов, жестоко избивавших жителей Зеленограда. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Участники группировки провоцировали конфликты с незнакомыми людьми, после чего устраивали драку. Публичные потасовки происходили в торговых центрах и магазинах.
Каждую драку нападавшие снимали на видео и публиковали ролики в социальных сетях. Полицейские благодаря этим кадрам установили личности хулиганов и задержали их. Во время допроса они признали свою вину и попросили прощения.
На прошлой неделе велосипедист из Лобни до смерти избил мужчину, который сделал ему замечание. По предварительным данным, 21-летний молодой человек катался на улице Чкалова. В этот момент к нему подошел незнакомец, начал кричать, материться и облил спортсмена пивом. После этого велосипедист ударил обидчика по лицу. Мужчина упал и ударился головой. Медики пытались спасти его, но он скончался.