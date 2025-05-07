В Зеленограде задержали этническую банду, избивавшую людей

Участники группировки провоцировали конфликты с незнакомыми людьми, после чего устраивали драку. Публичные потасовки происходили в торговых центрах и магазинах.

Каждую драку нападавшие снимали на видео и публиковали ролики в социальных сетях. Полицейские благодаря этим кадрам установили личности хулиганов и задержали их. Во время допроса они признали свою вину и попросили прощения.

На прошлой неделе велосипедист из Лобни до смерти избил мужчину, который сделал ему замечание. По предварительным данным, 21-летний молодой человек катался на улице Чкалова. В этот момент к нему подошел незнакомец, начал кричать, материться и облил спортсмена пивом. После этого велосипедист ударил обидчика по лицу. Мужчина упал и ударился головой. Медики пытались спасти его, но он скончался.