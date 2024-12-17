В запертой изнутри квартире в ЛНР нашли тела женщины и двух детей

В Краснодоне произошло убийство. Тела матери и двух детей обнаружили в закрытой квартире. Следователи возбудили уголовное дело и назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба следственного управления СК по ЛНР.

Тела женщины, ее восьмилетней дочери и шестилетнего сына находились в квартире одной из краснодонских многоэтажек. Их обнаружили 16 декабря. Следком начал производство по делу об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, изъяли улики, назначили многочисленные экспертизы, в том числе посмертную психолого-психиатрическую, медико-криминалистическую и химико-токсикологическую. Они установят обстоятельства гибели семьи, а также дадут правовую оценку местным органам опеки.

Источник Lenta.ru сообщил, что жильцы закрыли дверь в квартиру изнутри. Их тела с резаными ранами обнаружил дедушка детей.

Другое жестокое убийство семьи произошло в Краснодарском крае. Мужчина зарезал сотрудника полиции и его супругу, а затем поджег их квартиру.