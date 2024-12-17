Мужчина на Кубани жестоко расправился с сержантом и скрылся на иномарке

«112»: в Краснодарском крае мужчина убил сотрудника ИВС с женой и сжег квартиру

В городе Белореченске в Краснодарском крае мужчина расправился с полицейским и его женой, а затем поджег квартиру с их телами и скрылся. Полиция объявила подозреваемого в розыск, сообщил Telegram-канал «112» .

Тела супругов обнаружили спасатели во время тушения пожара в квартире трехэтажного дома на улице Ленина. Убийца перерезал горло 23-летнему сержанту полиции, сотруднику изолятора временного содержания и его 19-летней жене, а затем устроил поджог.

Полиция вычислила подозреваемого. Им оказался 29-летний парень. Он успел скрыться на вишневой Ford Focus.

ОМВД России по Белореченскому району распространило ориентировку на предполагаемого преступника и его машину, сообщил Telegram-канал «Новости Краснодара». По его информации, причиной мог стать конфликт в караоке-баре накануне дня рождения убитого полицейского. В Краснодарском крае объявлен план «Перехват».

В Ростове-на-Дону произошло еще одно убийство. Неизвестный зарезал случайную девушку в подъезде и попытался напасть на подростка.