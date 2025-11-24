В Забайкалье студентка колледжа бросила новорожденного ребенка в туалете

В Агинском районе студентка колледжа родила и тут же бросила ребенка в туалете общежития. Об этом сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Правоохранительные органы и надзорное ведомство проводят проверки, выясняя все обстоятельства происшествия.

По данным Следственного комитета, роженице 17 лет. Ее, как и самого новорожденного, после этого госпитализировали. Процессуальное решение пока не принято.

Ранее суд лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, которая пыталась бросить новорожденную дочь в аэропорту Антальи. В Турции ее приговорили к 15 годам лишения свободы, но позже аннулировали приговор, и Бурнашкина вернулась в Россию.

Ее адвокат заявила, что жительница Подмосковья не собирается сдаваться и очень переживает из-за дочери.