В Забайкалье родители погибшего в детсаде ребенка не согласились с расследованием

Родители ребенка, погибшего на территории детского сада в Забайкальском крае, в эфире федерального канала выразили несогласие результатами расследования уголовного дела. Этой информацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он затребовал провести проверку.
Родители погибшего мальчика настаивали на привлечении виновных в гибели их ребенка к ответственности. Ранее следствие прекратило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Также в программе рассказали о пятилетней девочке, которая получила травмы в детском саду Курганской области. Мать ребенка требует наказать виновных.
Бастрыкин поручил региональным СК доложить по обстоятельствам этих двух дел.
Ранее жителя Забайкальского края заподозрили в избиении своей 10-месячной дочери. Следствие устанавливает все обстоятельства дела.
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