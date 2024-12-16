В Забайкалье родители погибшего в детсаде ребенка не согласились с расследованием

СК: Бастрыкин проверит расследование гибели ребенка в детсаду в Забайкалье

Родители ребенка, погибшего на территории детского сада в Забайкальском крае, в эфире федерального канала выразили несогласие результатами расследования уголовного дела. Этой информацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он затребовал провести проверку.

Родители погибшего мальчика настаивали на привлечении виновных в гибели их ребенка к ответственности. Ранее следствие прекратило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Также в программе рассказали о пятилетней девочке, которая получила травмы в детском саду Курганской области. Мать ребенка требует наказать виновных.

Бастрыкин поручил региональным СК доложить по обстоятельствам этих двух дел.

Ранее жителя Забайкальского края заподозрили в избиении своей 10-месячной дочери. Следствие устанавливает все обстоятельства дела.