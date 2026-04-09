В Забайкалье иностранца приговорили к 12 годам за оправдание терроризма

В Забайкальском крае 2-й Восточный окружной военный суд приговорил 36-летнего жителя поселка Чернышевск Бахтиера Факирова, являющегося иностранным гражданином, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину обвиняли в публичном оправдании терроризма и участии в террористической организации. Правоохранители установили, что с февраля по май 2025-го Факиров размещал в соцсети материалы с агитацией помогать финансово запрещенной в России организации.

По заданию кураторов иностранец публиковал информацию о способах финансирования, а также посты, оправдывающие терроризм.

Сейчас мужчина находится под стражей. Первые три года своего срока он будет отбывать в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Москве иностранца задержали за поджог восстановительного поезда. Следственные органы возбудили дело о теракте.