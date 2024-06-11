В Вологде студент убил преподавательницу вуза, которая была его девушкой

Студент расправился с преподавательницей ВоГУ, которая была его девушкой

В Вологде по подозрению в убийстве преподавателя ВоГУ (Вологодского государственного университета) арестовали студента, который состоял с ней в отношениях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

По версии следствия, 7 июня 28-летний уроженец Таджикистана и 36-летняя преподавательница находились в квартире дома на улице Конева. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина задушил бывшую возлюбленную и ударил ее ножом в грудь.

После случившегося он попытался свести счеты с жизнью. Мужчину госпитализировали, врачи смогли его спасти. По статье об убийстве возбудили уголовное дело. Вологодский городской суд заключил под стражу подозреваемого. Его арестовали до 7 августа. Из-за травмы мужчину перевели в медучреждение для осужденных и лиц, находящихся под стражей.

По данным Telegram-канала Shot, убитая оказалась кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ. Со студентом из Таджикистана она познакомилась на парах. У погибшей остались двое детей — 14 лет и семи месяцев.

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