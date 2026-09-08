В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в теракте

В Волгоградской области задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в совершении теракта. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, подросток по указанию неизвестного куратора ночью на 8 сентября совершил поджог полицейского автомобиля на территории отдела полиции в Волжском, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Против него завели уголовное дело о теракте. Теперь следователи устанавливают организаторов преступной схемы и других соучастников.

Ранее 21-летнего гражданина Молдавии задержали по уголовному делу о покушении на убийство военного в Саратовской области.