В Волгограде подросток избил пожилую соседку и сжег вместе с домом

В Волгограде полиция задержала 17-летнего парня по подозрению в убийстве пожилой соседки. Он избил женщину, обокрал и поджег вместе с домом, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Останки пожилой женщины нашли спасатели при тушении частного дома в поселке Гумрак 1 декабря. Судебно-медицинская экспертиза показала, что она умерла от травм головы, шеи и грудного отдела позвоночника. На теле пенсионерки нашли множественные переломы костей.

Следком возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемого схватили в Волгограде. Им оказался 17-летний сосед покойной.

Подросток избил женщину за то, что она сделала ему замечание за поведение. Когда соседка потеряла сознание, он забрал ноутбук, мобильные телефоны и портативную акустическую колонку, а для того, чтобы скрыть следы преступления, устроил поджог.

