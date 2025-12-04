В Казахстане школьник утонул в реке с неизвестным мужчиной

КТК: в Актобе неизвестный забрал мальчика из школы, затем их тела нашли в реке

Полиция в Актобе расследует загадочную смерть 16-летнего школьника и 27-летнего мужчины. Их тела нашли в реке Илек, сообщил телеканал КТК .

Подросток ушел из дома днем в воскресенье, но поиски начались гораздо позже. Родители не торопились заявлять в полицию, так как парень помимо учебы в школе подрабатывал в бане. Они поняли, что он пропал, только когда позвонила учительница и пожаловалась на прогулы.

Неизвестный мужчина забрал 16-летнего подростка с уроков. Кто он, выяснит следствие. Школьника искали кинологический и водолазный расчеты, наземная техника, плавательные средства и беспилотники. Тела обнаружили в реке.

«Вчера в ходе поисковых мероприятий водолазным подразделением ДЧС было обнаружено и извлечено тело пропавшего подростка. Сегодня второго пропавшего, 1998 года рождения, обнаружили с помощью БПЛА, и силами спасателей извлечено тело», — сообщил начальник управления ДЧС Актюбинской области Аслан Арзымбетов.

Их мобильные телефоны остались на берегу. Причину смерти обоих установит экспертиза. При осмотре на телах не нашли признаков насилия.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина задушил случайную любовницу. Убийство произошло в апарт-отеле, который принадлежал матери его девятимесячных детей.