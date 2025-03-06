В военном госпитале Краснодара раскрыли крупную коррупционную схему

Следственный отдел по краснодарскому гарнизону СК России расследует уголовное дело о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара. Об этом сообщило издание «Коммерсант» .

Как стало известно изданию из материалов дела, в получении взяток в крупном и особо крупном размере обвиняют троих руководителей учреждения — начальника, замначальника по медчасти, начальника ведомственной поликлиники ФГКУ «419-й ВГ». Еще пятерых военнослужащих подозревают в даче взяток.

По делу также проходят люди, которые осуществляли посредничество при совершении правонарушения, среди них двое гражданских, один военный и старшая медсестра.

Некоторые обвиняемые с середины прошлого года уже находятся под стражей.

Ранее за взятки осудили офицера зенитного ракетного Краснознаменного полка ВС России. Он брал взятки с солдат за возможность воевать на зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь».