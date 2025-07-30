В Узбекистане жестоко убили певицу и мать троих детей Зебойи Жахон

В Узбекистане жестоко убили певицу Зебинисо Носирову, известную под псевдонимом Зебойи Жахон. В совершении преступления заподозрили ее мужа, сообщили в программе Millar телеканала Milliy TV .

Артистку убили в Тайлакском районе Самаркандской области 26 июля. В расправе подозревается супруг Жахон, который в тот день пришел к ней домой, чтобы навестить детей.

По данным телеканала, супруги поссорились. В ходе конфликта мужчина мог задушить певицу руками. Жахон скончалась на месте.

Брат погибшей рассказал, что в тот день был на работе, в службе скорой помощи. Ему позвонила жена и сообщила, что с сестрой что-то случилось. Он перезвонил матери, которая и рассказала ему, что ее убили.

«Как можно так поступить со своей супругой, матерью троих сыновей?» — сказал он, призвав назначить максимально строгое наказание убийце сестры.

По словам пресс-секретаря генпрокурора республика Хаета Шамсутдинова, в отношении мужа артистки возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Его задержали.

Ранее в Казахстане муж жестоко избил жену, а затем привязал за руки к седлу лошади и протащил по степи. Женщина умерла от полученных травм в больнице.