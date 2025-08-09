В Узбекистане задержали двоих террористов из раскрытой в Москве ячейки

Двоих из девяти участников террористической ячейки, вербовавших трудовых мигрантов, задержали накануне не в России, а в Узбекистане. Об этом сообщила Служба государственной безопасности республики.

По данным следствия, задержанные привлекали граждан третьих стран к работе международной террористической организации, основанной на доктрине «всемирного халифата».

Двоих задержанных в Кашкадарьинской области подозревают в пропаганде насильственного изменения конституционного строя. При обысках у них нашли мобильные телефоны, флешки, сим-карты, а также экстремистскую литературу.

Накануне о раскрытии этой ячейки сообщал Центр общественных связей ФСБ. В пресс-релизе российской спецслужбы говорилось, что курировали ячейку идеологи из стран Евросоюза. Следственный комитет возбудил уголовное дело.