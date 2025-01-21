В Узбекистане таксист оформил на уснувшую пассажирку кредит на тысячу долларов

В Узбекистане таксист и его сообщник оформили микрозайм на пассажирку, которая уснула в салоне машины. Они перевели на свои карты примерно тысячу долларов, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Полиция задержала злоумышленников. По данным МВД, женщина села в такси, в котором были двое мужчин, но не смогла назвать адрес, поэтому передала водителю смартфон с геолокацией и уснула.

А те воспользовались ситуацией и оформили на женщину кредит. Когда пассажирка проснулась, то обнаружила несанкционированные ею трансферы и рассказала о случившемся полиции. В отношении таксиста и его сообщника возбудили уголовное дело.

Ранее российское правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов. Благодаря ему граждане смогут с марта 2025 года запретить выдавать им кредиты и микрозаймы через сервис «Госуслуги». Данные о самозапрете после этого будут появляться в кредитной истории.