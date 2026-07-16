В Ульяновской области и Крыму пресекли продажу немаркированного табака

В Ульяновской области и Крыму правоохранители пресекли незаконную продажу немаркированной никотинсодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Двое мужчин с сентября 2024 по январь 2026 года торговали в магазинах Ульяновска и Димитровграда сигаретами и жидкостями без маркировки. Товара изъяли на 31 миллион рублей.

В Крыму другой фигурант хранил в гараже в Феодосии около 40 тысяч немаркированных изделий, которые собирался продавать. Когда его вычислили, он попытался откупиться и передал взятку в 1,2 миллиона рублей, но следователь отказался брать деньги.

Против мужчин возбудили уголовные дела по статьям о сбыте немаркированной никотинсодержащей, а также не отвечающей требованиям безопасности продукции группой лиц по предварительному сговору и о даче взятки.

«По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум фигурантам из Ульяновской области — не связанная с лишением свободы», — отметили в ведомстве.

Ранее в Крыму пресекли продажу ювелирных украшений без маркировки.