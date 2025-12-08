В Ульяновске закрыли скандальную ЛГБТ-кальянную: сотрудников задержали

В Ульяновске задержали сотрудников кальянной за пропаганду ЛГБТ

Правоохранители в Ульяновске закрыли кальянную, где сотрудники пропагандировали ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«Правоохранители задержали 30-летнего организатора и двух участников ячейки запрещенного на территории Российской Федерации экстремистского движения», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что с января 2024 года по декабрь 2025-го в кальянной в Ленинском районе областного центра, организаторы проводили разные мероприятия, где популяризировали нетрадиционные отношения.

Информацию о тематических вечеринках, фото и видео с тусовок участники публиковали в Сети. На основе оперативных материалов правоохранители возбудили уголовное дело. Всех участников посадили под домашний арест.

Ранее платформу Wattpad заблокировали в России. Причиной для ограничений стал контент с ЛГБТ*.

*ЛГБТ — экстремистское движение, запрещенное в России.