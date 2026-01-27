В Уфе женщина задушила собственную маленькую дочь

Суд избрал меру пресечения 29-летней женщине, обвиняемой в убийстве дочери. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«По версии следствия, 25 января обвиняемая, осознавая, что малолетняя дочь находится в беспомощном состоянии в силу своего возраста, применила физическую силу в виде сдавливания органов шеи, в результате чего малолетняя скончалась из-за механической асфиксии», — сообщили в ведомстве.

Суд постановил заключить женщину под стражу почти на два месяца — до 25 марта 2026 года. Постановление пока в законную силу не вступило.

