В Уфе турагента осудили за хищение трех миллионов рублей

Суд в Уфе огласил приговор турагенту, похитившему более трех миллионов рублей под видом продажи путевок на море. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Жительницу Уфы признали виновной в мошенничестве. Суд установил, что с марта по октябрь 2024 года она продавала туристам путевки на российские и зарубежные курорты, но свои обязательства не выполняла.

«От противоправных действий турагента пострадал 21 гражданин, общая сумма ущерба составила свыше три миллиона рублей», — сообщили в прокуратуре.

Подсудимая признала вину и частично возместила пострадавшим ущерб. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказание отсрочили из0за наличия у мошенницы маленьких детей.

Ранее по делу о хищениях задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. Чиновник жил в квартире на 15-м этаже в центре Белгорода с панорамным видом, сообщил RT.