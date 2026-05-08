В Уфе мужчина прятал наркотики в самодельных кирпичах

В Уфе полицейские задержали 37-летнего мужчину, который прятал наркотики в самодельных кирпичах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицеские остановили автомобиль на дороге. В машине нашли восемь самодельных кирпичей с запрещенными веществами: в них спрятали 50 граммов амфетамина, столько же МДМА и почти полкилограмма конопли. Дома у задержанного обнаружили еще 22 кирпича с наркотиками.

Как выяснило следствие, мужчина с июля 2025 года работал на наркошоп. Он хранил крупные партии, фасовал их для курьеров, прятал свертки в формы и заливал цементом. Готовые кирпичи разбрасывал по городу. Полицейские нашли еще несколько таких закладок.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о покушении и незаконном сбыте наркотических средств, фигуранта арестовали.

