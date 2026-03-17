В Удмуртии зарезали 13-летнюю девочку и спрятали тело в гараже

Жителя поселка Кез в Удмуртии подозревают в том, что он зарезал девочку-подростка, завернул тело в пододеяльник и спрятал его в гараже знакомой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что 14 марта пьяный парень у себя дома несколько раз ударил ножом малолетнюю знакомую. Удары пришлись в область шеи и туловище. От полученных ран девочка скончалась на месте. Следователи добавили, что в момент убийства в доме находилась несовершеннолетняя подруга обвиняемого.

«Фигурант вместе с подругой предприняли меры к сокрытию следов преступления и спрятали тело погибшей в гараже, принадлежащем его знакомой», — сообщили в СК.

Подозреваемого задержали и допросили, вину он признал, на следственных действиях показал, как убивал девочку. В ходе допроса фигурант так и не озвучил мотивы преступления. Молодого человека арестовали на два месяца.

