В Удмуртии задержали 2 бутлегеров, торговавших сомнительной водкой и коньяком

В Удмуртии задержали двух бутлегеров, торговавших водкой и коньяком без лицензии. Об этом сообщил Telegram-канал МВД России.

По данным правоохранителей, с 2023 по март 2025 года жители Завьяловского района закупали сырье у неизвестных и самостоятельно изготавливали алкогольные напитки.

«Спиртное они разливали в пластиковые тары и продавали местным жителям, не имея на то соответствующей лицензии», — заявили в ведомстве.

Во время обыска у задержанных нашли примерно 1000 литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 100 тысяч рублей. Против мужчин возбудили уголовное дело. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ленинградской области сотрудники экономической полиции нашли подпольный склад с водкой и виски элитных брендов. Общий объем найденного алкоголя составил около 3500 литров, а стоимость — порядка 1,3 миллиона рублей.