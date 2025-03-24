Полиция изъяла поддельный алкоголь на сумму около 1,3 млн рублей в Ленобласти

Сотрудники экономической полиции обнаружили подпольный склад на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным правоохранителей, в гаражах хранились канистры с водкой и виски элитных брендов. Общий объем изъятого немаркированного алкоголя составил около 3500 литров, а стоимость — порядка 1,3 миллиона рублей.
Полицейские задержали на месте с поличным двух подозреваемых. Ими оказались 39-летний петербуржец и его 29-летний компаньон из Новгородской области.
Фигуранты вели незаконную предпринимательскую деятельность с июля 2024 года: хранили алкоголь и сбывали его, продавая на трассе или доставляя постоянным покупателям. Против задержанных возбудили уголовное дело.
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