Рецидивиста задержали за убийство 25-летней давности в Свердловской области

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году в городе Богдановиче Свердловской области. Обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, предъявили ранее судимому жителю Верхней Пышмы 1964 года рождения, сообщил URA.RU .

По данным следствия, 30 ноября 2001 года обвиняемый, действуя на почве личной неприязни, пришел в квартиру на улице 1 квартал в Богдановиче с обрезом гладкоствольного оружия. В присутствии несовершеннолетней дочери потерпевшего он произвел выстрел, причинив ей особые психические страдания. Мужчина 1955 года рождения скончался от полученного ранения.

Раскрыть преступление прошлых лет удалось благодаря системной работе следователей и криминалистов СК России. В рамках расследования были проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, допрошены свидетели и обвиняемый, проведены очные ставки и обыски.

Также назначены и проведены судебно-медицинские, физико-техническая, криминалистическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Собранная доказательственная база признана достаточной, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.