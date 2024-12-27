В Удмуртии двое мужчин забили собаку до смерти из-за лая

В Удмуртии возбудили уголовное дело после убийства собаки из-за лая. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Заявление в полицию написала 61-летняя жительница Воткинского района. На место ЧП направили правоохранителей.

Стражи порядка опросили свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили злоумышленников. Оказалось, что это 39-летний сосед женщины и его 27-летний родственник.

Ночью подозреваемые взяли садовые вилы, бейсбольную биту и избили собаку до смерти. Мотив объяснили тем, что животное громко лаяло и бегало по соседним участкам.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее подобная ситуация случилась в Ясеневе. Мужчина избил таксу ногами, после нападения собаке пришлось ставить капельницы в ветеринарной клинике. Поступок нападавшего засняли на видео, ролик распространился в сети. В итоге подозреваемого задержали полицейские.