В российском регионе расправились с женщиной и ее сыном

В Якутске убили мать и ее 11-летнего сына

В Якутске возбудили уголовное дело после убийства женщины и ее ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по республике Саха.

По данным ведомства, 3 октября в квартире дома в 202-м микрорайоне обнаружили тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выезжали сотрудники следственного управления и полиции. Следователи провели осмотр квартиры, изъяли предметы, которые могут иметь значение для расследования.

Подозреваемого в совершении преступления уже установили, с ним работают следователи.

