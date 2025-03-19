Уголовное дело о похищении 15-летней девочки завели в Красноярском крае

Сотрудники МВД и волонтеры разыскивают пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу. Девочку могли похитить, сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, девушка пропала накануне вечером. Она ушла из дома в неизвестном направлении, а через два часа ее отец получил от неизвестного ему лица сообщение в мессенджере, в котором было видеообращение от его дочери. Школьница сказала, что родителям нужно перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет, чтобы ее освободили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут пропавшего подростка и устанавливают все обстоятельства ее возможного похищения.

К поискам девочки подключились и волонтеры. Согласно ориентировкам, девушка была одета в белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. У пропавшей светлые волосы, голубые глаза. Она худощавого телосложения и ростом примерно в 175 сантиметров.