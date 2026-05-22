В Туве завели два уголовных дела после подозрительных уколов детям в детсаду

В Кызыле возбудили два уголовных дела после жалоб родителей на следы от уколов у четверых воспитанников детского сада. Об этом сообщили пресс-службы МВД и СК по республике.

Первое дело завели по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Предварительно установлено, что 18 мая 2026 года около 12:40 (08:40 по московскому времени) неустановленное лицо сделало уколы в области ягодиц четверых малолетних детей в возрасте четырех и пяти лет, тем самым причинив им физическую боль», — заявили в МВД.

Второе уголовное дело Следком возбудил по статье о халатности. В полицию обратились матери детей, которые заметили следы от уколов после посещения детского сада. Несовершеннолетние рассказали, что воспитатель и няня уводили их в туалет и ставили инъекции шприцем.

По данным телеграм-канала Shot, таким образом сотрудницы садика запугивали дошкольников, чтобы они успокоились.