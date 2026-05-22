Следком начал проверку после сообщений о подозрительных уколах детям в детсаду Кызыла

Следственный комитет начал проверку после жалоб родителей на подозрительные уколы четырехлетним детям в детском саду в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба СК по Республике Тыва.

Мамы и папы обратились в полицию после того, как заметили на ягодицах детей следы от инъекций. Дети рассказали, что воспитатель и помощник воспитателя уводили их в туалет и ставили уколы шприцем.

Следственный комитет и прокуратура республики проверят все обстоятельства произошедшего.

По информации телеграм-канала Shot, у одного мальчика обнаружили девять следов от уколов. Так воспитательница и няня запугивали детей шприцами, чтобы те успокоились. По предварительным данным, их уволили. Родители рассказали, что этот садик считается одним из лучших и элитных дошкольных учреждений в городе.

