В Туве задержали военного, избивавшего сослуживцев перед их отправкой на СВО

В Республике Тыва задержали и отправили под стражу военнослужащего, избивавшего сослуживцев в воинской части. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Правоохранительные органы совместно с комиссией Минобороны РФ устанавливают обстоятельства произошедшего. Всех виновных привлекут к ответственности.

До этого на сайте правительства республики сообщили о начале расследования после появления в соцсетях кадров, на которых в воинской части в Тыве жестоко избивают контрактников перед их отправкой в зону спецоперации. Ситуацию взял на особый контроль региональный кабмин.