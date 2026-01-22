Жителя Петербурга задержали по делу о поджоге иномарки знакомого

Правоохранители задержали жителя Сестрорецка по подозрению в поджоге автомобиля Volkswagen. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Вечером 20 января на Приморском шоссе вспыхнул припаркованный автомобиль. Салон иномарки был уничтожен огнем, рядом лежала стеклянная бутылка с жидкостью. По данному факту возбудили уголовное дело.
На следующий день сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний знакомый владельца иномарки. По предварительной информации, причиной поджога стала личная неприязнь.
