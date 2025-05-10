В Турции задержали разыскиваемого за терроризм россиянина

Разыскиваемого за международный терроризм россиянина задержали в Турции. Об этом сообщил в соцсети X министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«В провинции Хатай задержан объявленный в розыск Россией по красному уведомлению Интерпола за преступление по статье „Международный терроризм“», — написал глава ведомства.

Он не назвал имени задержанного, но уточнил, что инициалы подозреваемого — Л. Р.

Кроме того, по словам министра, в Анталье взяли под стражу вора в законе, которого объявила в розыск Грузия. Промышлял член организованной преступной группировки в основном в России.

Ранее россиянина выслали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами. По данным полиции, его заподозрили в нарушении частной жизни. Снимок мужчина сделал в транспорте.