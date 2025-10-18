В Турции убили автора проукраинского канала «Утро Дагестана» Абакарова
Военкор Котенок: тело блогера Абакарова нашли на вилле в Турции
Блогера и создателя проукраинского Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова убили, его тело обнаружили в стамбульском районе Эйюпсултан. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
Он рассказал, что Абакарова много раз пырнули ножом. Тело обнаружила уборщица, именно она вызвала полицию. Котенок добавил, что документов при блогере не было, но его опознали соратники.
«Абакаров — не последняя личность в ваххабитской тусовке. Известен своими сепаратистскими взглядами, а также провокациями на религиозной и националистической почве», — подчеркнул Котенок.
По его словам, именно Абакарова считают одним из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы. Военкор предположил, что блогера могли ликвидировать кураторы, чтобы избавиться от улик.
«Делать выводы пока рано — история может получить самое неожиданное продолжение», — уточнил он.
