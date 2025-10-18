В Турции убили автора проукраинского канала «Утро Дагестана» Абакарова

Блогера и создателя проукраинского Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова убили, его тело обнаружили в стамбульском районе Эйюпсултан. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок .

Он рассказал, что Абакарова много раз пырнули ножом. Тело обнаружила уборщица, именно она вызвала полицию. Котенок добавил, что документов при блогере не было, но его опознали соратники.

«Абакаров — не последняя личность в ваххабитской тусовке. Известен своими сепаратистскими взглядами, а также провокациями на религиозной и националистической почве», — подчеркнул Котенок.

По его словам, именно Абакарова считают одним из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы. Военкор предположил, что блогера могли ликвидировать кураторы, чтобы избавиться от улик.

«Делать выводы пока рано — история может получить самое неожиданное продолжение», — уточнил он.

