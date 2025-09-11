В Турции таксист попытался обмануть Иосифа Пригожина и Валерию на миллион рублей

В Стамбуле таксист попытался обмануть Иосифа Пригожина и его жену певицу Валерию на крупную сумму денег, однако его быстро нашли и заставили все вернуть. Подробности рассказал 360.ru сам продюсер.

Пригожин заявил, что хотел рассчитаться картой. Думал, что расплачивается в лирах, а в итоге с карты списывали доллары.

«Будьте аккуратнее с таксистами в Стамбуле», — подытожил он.

По информации Telegram-канала Mash, таксист делал вид, что терминал не срабатывал, и в итоге с карты Пригожина списалось 12 тысяч долларов — по нынешнему курсу почти миллион рублей. Продюсер успел сфотографировать номер машины, благодаря чему обманщика быстро нашли.

Ранее артист рассказал, как получил одну из своих ярких примет — сломанный нос.