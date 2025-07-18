Сломанный нос продюсера Пригожина оказался результатом борьбы за честь женщин

Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью сайту News.ru поделился историей происхождения своего сломанного носа. Он отметил, что получил травму, защищая представительниц прекрасного пола.

Артист подчеркнул, что мужская обязанность — вступаться за женщин в любых обстоятельствах, будь то реальная жизнь или виртуальные пространства социальных сетей.

«Даже сейчас я всегда борюсь с хейтерами, которые оскорбляют женщин, например в социальных сетях. Пытаюсь даже выловить этих негодяев, иногда надавать им по одному месту, как говорится. Чем старше становлюсь, конечно, тем терпимее, сдержаннее», — поделился Пригожин.