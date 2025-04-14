В Тульской области задержали машиниста, слившего 2,5 тонны дизтоплива из состава

Транспортные полицейские Тульской области пресекли кражу 2,5 тонны дизельного топлива из тепловоза. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным полиции, в ночь на 12 апреля машинист тепловоза остановил состав на перегоне Венев – Грисково в Тульской области. К нему подъехали двое сообщников на грузовиках. Они подключили мотопомпы и начали перекачивать дизельное топливо.

Полицейские застали преступников за сливом топлива и задержали их на месте. Злоумышленники успели перекачать 2,5 тонны горючего.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Суд назначил всем трем фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ленинградской области оперативники ФСБ задержали участников организованной группы, подозреваемой в крупной краже топлива из магистрального нефтепровода. Ущерб от действий банды превысил 34 миллиона рублей.