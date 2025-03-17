Украли солярки на 32 миллиона. ФСБ поймала похитителей 123 тонн нефтепродуктов под Петербургом

ФСБ задержала банду, крадущую топливо из нефтепровода под Киришами

В Ленинградской области оперативники ФСБ задержали участников организованной группы, подозреваемой в крупной краже топлива из магистрального нефтепровода. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые орудовали в районе города Кириши. По данным правоохранителей, злоумышленники незаконно подключались к трубопроводу и откачивали топливо для дальнейшей продажи на черном рынке.

Во время операции, проведенной при поддержке спецназа, ФСБ изъяла более 123 тонн дизельного топлива. Общий ущерб от действий банды превысил 34 миллиона рублей.

Следствие полагает, что участники банды действовали длительное время, группировка сформировалась с целью украсть более 622 тонн топлива.

При обыске оперативники обнаружили у злоумышленников оружие и специализированное оборудование. В числе прочего, ФСБ изъяла у преступников грузовик, несколько тягачей и цистерны для перевозки топлива.

Власти возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Расследованием занимается ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее машинист с сообщником украли 217 литров топлива в Ленинградской области.