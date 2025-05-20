В Тульской области ликвидировали крупную нарколабораторию

В селе Казначеево Тульской области задержали трех членов этнической преступной группы, причастных к работе нарколаборатории. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Среди задержанных оказались один гражданин Армении и двое россиян. Подозреваемые организовали незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Правоохранители изъяли из оборота 51 килограмм мефедрона, свыше 1,5 тонны необходимых для производства наркотиков химических веществ, а также лабораторное оборудование.

Ранее ФСБ пресекла два крупных канала провоза кокаина из России в Евросоюз. Общий объем изъятого наркотика составил почти две тонны.

В задержанную в марте 2025 года первую группу курьеров входили гражданин Украины и получивший российское гражданство подельник. Подозреваемые планировали вывезти в Европу около 1110 килограммов кокаина.