В Тульской области ликвидировали крупную нарколабораторию

В задержанную в марте 2025 года первую группу курьеров входили гражданин Украины и получивший российское гражданство подельник. Подозреваемые планировали вывезти в Европу около 1110 килограммов кокаина.
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