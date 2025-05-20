ФСБ задержала группы наркокурьеров с почти двумя тоннами кокаина

ФСБ пресекла два крупных канала провоза кокаина из России в Евросоюз

Организованные наркокартелями два крупных канала по перевозке латиноамериканского кокаина из России в Евросоюз пресекли сотрудники ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, общий объем изъятого наркотика составил почти две тонны.

В первую группу курьеров, задержанную в марте 2025 года, входили гражданин Украины и его подельник, получивший российское гражданство. Они планировали вывезти в страны Европы 1110 килограммов кокаина, незаконно доставленного в Россию.

Спустя месяц силовики задержали двух латиноамериканцев, готовивших к отправке в Евросоюз партию из 725 килограммов кокаина. Общая стоимость обеих партий составила не менее шести миллиардов рублей.

В ведомстве уточнили, что фактические владельцы запрещенных веществ планировали продать часть наркотиков в России.

Против задержанных завели уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Суд по ходатайству следователей отправил всех проваливших доставку курьеров под стражу.

В минувший понедельник, 19 мая, стало известно о задержании нижегородскими таможенниками партии сырья для изготовления наркотиков весом более 1,2 тонны. Поставщики замаскировали свой груз под одежду, косметику и кухонную утварь.